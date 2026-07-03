Цената на литър бензин в Крим стигна 4,4 евро за литър, Русия обмисля връщането на забранения стандарт Евро-2

Кадър Х

Цената на бензина в анексирания от Русия полуостров Крим достигна 4,40 евро за литър на черния пазар. Това съобщи руското икономическо издание „Комерсант“, като уточни, че цената се равнява на 400 рубли, цитира Евроком.

Официално в Севастопол литър бензин вече се продава за 260 рубли (около 2,86 евро), което е близо два пъти по-скъпо от цените в България. За сравнение, в края на юни руската статистическа служба „Росстат“ отчете средна цена от 72,38 рубли за литър в страната. Кризата с горивата доведе до въвеждането на QR кодове за еднократно зареждане в Забайкалието, за да се „елиминира хаосът“, по думите на губернатора Александър Осипов. Мярката беше предприета, след като сателитни снимки показаха километрични опашки за бензин край град Чита.

На фона на недостига руският премиер Михаил Мишустин подписа указ, който разрешава до края на 2026 г. в Русия да се използва бензин със стандарт Евро-3. Горивото, което е с ниско качество и високо съдържание на сяра, няма да бъде изнасяно. Москва обмисля и връщането на стандарт Евро-2, забранен в страната през 2013 г.

Междувременно интензивността на бойните действия в Украйна остава изключително висока. По данни на украинския генерален щаб за 52-ро поредно денонощие се регистрират над 200 бойни сблъсъка за 24 часа. В сряда те са били 273, а руската армия е използвала 299 авиационни бомби и над 10 000 FPV дрона.

Най-много руски атаки отново са били в Покровското направление – 39. Отбити са и нападения в районите на Торецк, Гуляйполе и Славянск. Според украинските военновъздушни сили през изминалата нощ Русия е атакувала с 105 дрона и две управляеми ракети. Свалени са 83 от дроновете и една от ракетите.

В резултат на ударите има един загинал и 13 ранени в Днепропетровска област, седем от които в Кривой Рог. В град Лозова, Харковска област, са ранени шестима души, включително три деца. Украинските сили съобщават за поражения по Мичуринската ТЕЦ в Белгородска област, както и за пожари в района на пет електрически подстанции в Крим, засечени от системата FIRMS на НАСА.

Gasoline prices in occupied Crimea have jumped to 260 rubles per liter, compared with a pre-crisis Russian average of around 70. That equals roughly €2.93/L or $12.70 per gallon, around 71% above the EU average, higher than Denmark, and over 3.3× the average U.S. gasoline price.… pic.twitter.com/VjKhR120Ro — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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