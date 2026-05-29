Цената на петрола се понижи заради оптимизма за споразумение на САЩ с Иран

Снимка: Пиксабей

Фондовите пазари приключиха петък с разнопосочни движения, докато петролните цени отново се понижиха на фона на оптимизма сред инвеститорите, че САЩ и Иран ще постигнат споразумение за продължаване на примирието. Въпреки противоречивите сигнали от двете страни относно напредъка на преговорите индексът S&P 500 достигна рекордно ниво в петък, преди да отстъпи леко към края на търговията. Другите индекси на Уолстрийт също поскъпнаха, докато основните европейски пазари приключиха без промяна.

Петролните пазари бяха нестабилни през цялата седмица, тъй като инвеститорите оценяваха шансовете за пробивна сделка, която потенциално би могла да възстанови корабоплаването през Ормузкия проток. Надеждите бяха краткотрайно разклатени от нови американски военни удари срещу Иран в сряда, последвани от атака на Революционната гвардия срещу американска авиобаза в региона. Президентът Доналд Тръмп проведе среща в петък, на която заяви, че ще вземе „окончателно решение“ по мирната сделка, докато Иранското министерство на външните работи заяви, че преговорите продължават без окончателно споразумение. Брент (Северно море) поевтиня с 1,8 процента до 92,05 долара за барел, а западнотексанският суров петрол - с 1,7 процента до 87,36 долара за барел.

Анализатори посочиха, че технологичният сектор и оптимизмът около изкуствения интелект продължават да движат пазарите. „Изглежда, че ще приключим девета поредна седмица с по-високи пазари, до голяма степен движени от нови имена, излизащи като бенефициери на изкуствения интелект“, заяви Арт Хоган от „B. Райли Уелт Мениджмънт“ пред АФП, посочвайки Dell, Micron и SanDisk. Глобалният оптимизъм около ИИ изтласка тази седмица пазарните капитализации на производителите на чипове Micron и SK hynix над прага от 1 трилион долара. Фондовата борса в Сеул поведе в Азия с ръст от 3,6 процента, докато токийският индекс Nikkei затвори на рекордно ниво.

В Европа френската икономика се е свила с 0,1 процента през първото тримесечие, а инфлацията в страната се е ускорила до 2,4 процента през май - над целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от два процента. В Германия инфлацията се е забавила до 2,6 процента, въпреки че анализаторите очакват повишаване на лихвените проценти за еврозоната на следващото заседание на ЕЦБ на 11 юни. „Рисковете от рецесия намаляват, тъй като петролните цени се умеряват и вероятността от най-лошите сценарии избледнява“, написа Матю Мартин от „Оксфорд Икономикс“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!