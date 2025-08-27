Цената на шоколада расте, но заедно с нея и родното потребление

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Шоколадът поскъпна рекордно през последната година не само у нас, но и в целия свят.

Шоколадът напоследък стана солен, но това няма да ме откаже от него, коментират жените пред БНТ. Те споделят, че каквато и да е цената на любимото лакомство, не възнамеряват да се лишат от него .

Рекордното поскъпване на какаовите зърна и маслото от тях е заради лошите климатични условия и нашествието от вредители в страните от Западна Африка, които произвеждат 3/4 от световните доставки.

Европейските страни са изцяло зависими от вноса на каао. Затова и в ЕС за последната година цените му са се вдигнали с над 16%.

В момента имаме едно стабилизиране на цените и по-добри данни за стабилизиране на климата в Азия и Африка, които са основните производители, коментира пред БНТ Владимир Иванов, председател на Комисията за пазарите и тържищата.

Въпреки нарастващите цени на какаото и шоколада потреблението им у нас се увеличава, твърдят производителите в България.

В България, ако килограм шоколад струва 50-60 лева, в Швейцария струва 95 евро за килограм. Ето защо български производители обмислят да разширят износа си зад граница.

