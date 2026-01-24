Цената на среброто с исторически ръст

снимка: pexels.com

Бързата скорост на поскъпване на среброто не показва признаци на забавяне в днешната търговия. Фючърсите на благородния метал достигнаха 100 долара за тройунция (31,10 грама) за първи път в историята, сочат пазарни данни.

Най-търгуваният фючърсен контракт поскъпна до максималните 100,19 долара за тройунция в рамките на деня, предаде БНТ. Цената на среброто е нараснала с около 42% от началото на месеца и е напът да отчете най-силния си месечен ръст от 1979 г. За година благородният метал отчита увеличение от 147%, пише Ройтерс. Само за деня увеличението в цената на среброто е над 4%.

При липса на рязък спад през следващата седмица среброто ще завърши януари с осем поредни месеца на повишение.

На този фон цената на златото на спот пазара също достигна рекорд по време на сесията от 4967,03 долара за тройунция.

