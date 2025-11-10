Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте

Пиксабей

Потребителската кошница с общо 27 основни хранителни стоки е поскъпнала с два лева и вече е 100 лева. Това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Според експертите пазарът е стабилен, но има плавен темп на нарастване на цените заради наближаващия зимен сезон.



За последната седмица при основните хранителни стоки само цената на сиренето намалява, а при свинското за трета седмица се отчита поскъпване.



Иначе от миналата седмица досега цените на едро на доматите са намалели с 12 стотинки, картофите със 7 ст., зелето с 5 ст., а портокалите с 15 ст.

Най-много за седмица поскъпват тиквичките с 30 ст., ябълките с 20 ст., пиперът с 15 ст., краставиците с 13 ст., предаде БНТ.

