Цената на водата в Сапарева баня скача с 16 стотинки за кубик

Цената на водата за Община Сапарева скача с 16 ст. за кубичен метър от 1 януари - така е според бизнесплана на общинското ВиК-Паничище, утвърден от КЕВР. След Нова година водата в Сапарева баня ще се таксува по 1,42 лв. за кубик. Досега с плащат по 1,256 лв. за куб. метър. Общината е единствената в Кюстендилска, която има собствено общинско ВиК.

Години наред в Сапарева баня питейната вода е с най-ниската цена за страната - преди 10 години беше 55 стотинки за кубичен метър. От 15 години в курортната община вървят протести и с искане за запазване на ВиК Паничище. Аргументите им са, че ако бъде присъединено към "Кюстендилска вода" дружеството, то цената на водата в курорта ще скочи с пъти. Шефът на ВиК Паничище Петър Чучуганов коментира:

"Тук жителите на Сапарева баня ще инвестираме, ще оправяме авариите на Кюстендил, на Дупница, на всички общини. Това ви засяга най-много вас - цената на водата", предаде БНР.

А местен жител направи сравнение:

"В Катар по фактурата цената на кубик вода познайте колко е. Никога няма да познаете – 17,8 стотинки струва водата в Катар, а тук, където идва по естествен път от планината, надхвърля 4 лева".

