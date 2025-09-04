Цената на земеделската земя е най-висока в Добрич

снимка: Булфото

Стана ясно къде е най-скъпа земеделската земя у нас.

Цената на земеделската земя остава най-висока в област Добрич и през 2024 г., сочат данните на Териториалното статистическо бюро Североизток.

Областта е на челна позиция в страната и по нива на изплатените наеми за ползване на земеделска земя.

Средната цена на сделките с ниви в област Добрич през 2024 г. достига 3 531 лв. за декар, което е с 2,5% по-малко в сравнение с предходната година.

Спрямо средната цена за страната обаче нивите в област Добрич са по-скъпи с над 108 на сто.

Най-висока е цената на земята в община Каварна – 4 419 лв., а най-ниска в община Балчик – 2 856 лв.

Средната цена за наем/аренда на земеделска земя в област Добрич през 2024 година е 92 лв. Тук също областта е на първо място в страната, където средната цена за наем на декар е 60 лв.

Най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Балчик - 108 лева, допълва БНР.

След нея са общините Добрич град и Добрич-селска - по 95 лв. на декар.

