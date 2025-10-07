снимка: Пиксабей

Цената на златото достигна днес нов исторически връх, като за първи път премина границата от 4000 долара за тройунция (31,1 грама), съобщи телевизия Си Ен Би Си. Повишението се дължи на засиленото търсене на сигурни активи на фона на отслабващия американски долар, геополитическата нестабилност, икономическата несигурност и продължаващия инфлационен натиск.

Фючърсите на златото се търгуваха последно на ниво от 4005,80 долара за тройунция. От началото на годината благородният метал е поскъпнал с над 50 на сто, докато щатският долар е поевтинял с около 10 на сто.

Фючърсите на златото се търгуваха последно на ниво от 4005,80 долара за тройунция. От началото на годината благородният метал е поскъпнал с над 50 на сто, докато щатският долар е поевтинял с около 10 на сто.Централни банки и дребни инвеститори купуват злато с бързи темпове. Китай и други страни диверсифицират инвестициите си от американските държавни ценни книжа към златото, след като Вашингтон наложи тежки санкции на Русия заради пълномащабната военна инвазия на Москва в Украйна през 2022 г., а инвеститорите на дребно търсят защита срещу инфлацията.

Последният ценови скок настъпи след решението на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ през септември да понижи основния лихвен процент – за първи път тази година. Това направи краткосрочните дългови инструменти, като държавните облигации, по-малко привлекателни. Пазарите очакват още две понижения на лихвите до края на годината. В момента лихвеният процент по федералните фондове е в диапазона 4 – 4,25 на сто, а следващото заседание на УФР е насрочено за 29 октомври.

Рей Дейлио, основател на инвестиционния гигант "Бриджуотър асошиейтс" (Bridgewater Associates), препоръча днес инвеститорите да държат "около 15 на сто от портфолиото си в злато". Дълговите инструменти вече "не са ефективен начин за съхранение на богатство", каза Дейлио по време на Икономически форум в Гринуич, щата Кънектикът. Златото е "единственият актив, който се представя много добре, когато повечето други класове активи губят от стойността си", каза той.

В същото време "Банк ъв Америка" (Bank of America) призова инвеститорите да подхождат предпазливо към златото, тъй като цената на благородния метал се бе насочила към 4000 долара за тройунция. Банката предупреди клиентите си, че златото може да е изправено пред "изчерпване на възходящия тренд", което може да доведе до "консолидация (цената на златото да бъде в застой) или корекция (временен спад в цената на метала)" през четвъртото тримесечие.

Въпреки рекордно високите цени централните банки продължават да увеличават покупките на злато, а инвеститорите остават активни на пазара на благородни метали, коментира в изпратена до редактор на БТА позиция Ева Мантей, стратег по суровини в Ай Ен Джи (ING).

Китайската народна банка е удължила серията си от покупки на злато през септември за 11-и пореден месец, посочва анализаторът. По думите ѝ търговската война, водена от президента на САЩ Доналд Тръмп, продължава да влияе върху пазарите, геополитическите рискове остават високи, а очакванията за нови понижения на основния лихвен процент от УФР се засилват.

"Всичко това подсказва, че златото има още потенциал за растеж", заключава Мантей.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!