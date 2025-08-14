Цената за 450 грама риба + гарнитура на Черноморието смая България

Кадър М. Михайлов, Фб

В последните дни социалните мрежи вриха и кипяха след случай с разочарован клиент на заведение по Черноморието, пише Нова Варна.

Мъжът сподели публично във Facebook преживяването си, след като му бе поднесено рибно плато, което според него не оправдава цената от 45 лева за 450 грама риба + гарнитура. Към снимката, на която ясно се вижда преобладаващата гарнитура и украса, той саркастично добавя: „С още два-три лимона ще го докарат до килограм. Нагли аматьори“.

Тази публикация породи широка вълна от коментари, като мнозина припомниха за ежегодните теми около цените и обслужването в морските ни курорти. Редица посетители на родното Черноморие споделиха опит със завишени цени и малки порции, което може да повлияе негативно както на имиджа на местния туризъм, така и на бизнеса на ресторантьорите. Тенденцията за високи цени и недостатъчни количества се превръща в сериозен проблем за всички населени места по българското Черноморие и пряко засяга решенията на летовниците къде да прекарват своята почивка.

Призивът на посетителите е към по-добро съотношение между качество, количество и цена, за да могат българските курорти да запазят доброто си име и да бъдат предпочитан избор и за българи, и за чужденци през активния летен сезон.

