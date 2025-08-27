Цените на апартаментите полудяха в софийски квартал - тристаен мина 300 хиляди евро

Кадър Marcian, Уикипедия

Столичният квартал „Манастирски ливади“ остава сред най-предпочитаните за покупка на имот, твърдят брокери. Тристаен апартамент около 90 кв. м. в района струва над 300 хил. евро.

По думите на Емил Друмев от Националното сдружение на брокерите на имоти подобно жилище в северните квартали на София би струвало към 270 хил. евро, а в Пловдив, Варна и Бургас се търсят за около 220–250 хил. евро, предаде БТВ, цитира Новини.бг.

От началото на годината цените отбелязват постоянен ръст. Друмев обясни, че не вижда бум или застой на сделките преди влизането на България в еврозоната и смяната на валутата.

„Банките продължават да дават кредити, има лек застой. От началото на годината мерките, които банките предприемат за отпускане на жилищни кредити за доста по-строги, отколкото миналата година“, каза още той.

Според него високите цени спират купувачите да инвестират в жилище. Друмев очаква промяна в цените от 2026 г. надолу, само ако банките затегнат още повече правилата за отпускане на кредит.

„Докато има ниски лихвени проценти, продажбите ще си вървят“, каза още той. Съветът му е при сделка за имот винаги хората да се допитват до експерти в бранша.

