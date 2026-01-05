Цените на бензина, дизела и газа паднаха

Кадър Булфото

Цените на петрола се понижиха на 5 януари след новината за американска военна операция, довела до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Това понижение се отрази както на световните пазари, така и у нас, макар и с по-малки темпове.

Вчера средната цена на най-масовия бензин А-95 спадна с 1 евроцент и достигна 1,24 евро за литър. Дизелът също поевтиня — от 1,27 евро за литър до 1,26 евро за литър.

Ако проследим динамиката за последната година, от януари до декември 2025 г., бензинът е поевтинял с около 12 стотинки на литър (около 0,06 евро), а дизелът — с 10 стотинки (0,05 евро).

„България продължава да има едни от ниските цени в Европа и в региона на горивата“, обясни пред БНТ председателят на УС нс Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, цитира Дебати.

„Това е тенденция, която е постоянна. Ние дори забравяхме да говорим за това, но това е факт. И това е вярно както по отношение на цената с данъци и такси, така и по отношение на производствената цена на горивата. И в този смисъл всичко е изцяло в рамките на това, което сме свикнали през последните години.“

Понижението на цените на бензин, дизел и газ се случва въпреки въвеждането на еврото и въпреки многобройните хибридни атаки, които твърдят, че „всичко ще поскъпне“. Това се дължи на независимостта на България от руски петрол и газ. Страната е интегрирана в европейските пазари, което означава, че колебанията на цените у нас следват движението на цените в Европа: ако там цените падат, и у нас падат; ако се вдигат — и у нас се повишават.

Това окончателно опровергава два широко разпространени мита:

Че с въвеждането на еврото всичко ще поскъпне — реалността показа обратното.

Че без руски петрол и газ страната ще „умира безславно“ — всъщност това бе част от руско-съветската хибридна пропаганда през последните години.

Благодарение на войната в Украйна България успя да се отърве от руската енергийна зависимост. Страната бързо изгради свързващи мощности, интерконектор с Гърция и трасета с Турция, което ни интегрира в европейския енергиен пазар и ни направи независими от руските доставки. В момента цените на енергията се определят от европейските борси, например холандската газова борса.

С последните решения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се вижда, че тенденцията на понижаване на цените продължава и за природния газ. За януари 2026 г. КЕВР утвърди цена на природния газ в размер на 60,92 лв./MWh (31,15 евро/MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Утвърдената цена от 31,15 евро/MWh е с 3,3% по-ниска спрямо декември 2025 г., когато беше 32,22 евро/MWh. Справката показва, че сегашната цена е с 25% по-ниска спрямо януари 2025 г. и с 21,5% по-ниска спрямо януари 2024 г.

Резултатът е ясен: България може да бъде енергийно независима и да поддържа по-ниски цени на горивата и газа, въпреки външния натиск, хибридните атаки и икономическите слухове.

