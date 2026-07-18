Цените на билетите за финала на Мондиал 2026 продължават да се покачват

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Цените на билетите за финала на Световното първенство по футбол продължават да се покачват преди решителния мач между Аржентина и Испания в неделя в Ийст Ръдърфорд. Стойността на входните талони падна до 6636 долара в понеделник, средната цена за три дни се възстанови до 7612 долара до петък сутринта, според услугата за проследяване на билети TicketData.com. Средната цена за три дни сега е с 10 процента по-висока, посочва БТА.

Цената на билета за полуфинала между Аржентина и Англия се установи на 3177 долара при началото на двубоя, докато феновете плащаха по 1315 долара, за да наблюдават победата на Испания над Франция.

Стойността на входен талон за мача за третото място между Франция и Англия в събота в Маями е 653 долара, като е спаднала с 61 процента през последните три дни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на финала в неделя, а цената на билетите за този мач достигна до 13650 долара през миналия октомври, а месец след това падна до 6336 долара. Стойността се повиши отново до над 8 000 долара, когато турнирът започна на 11 юни, а цената достигна 12 129 долара на 23 юни, преди да спадне за пореден път.

Редактор "Екип на Петел",

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