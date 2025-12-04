Цените на дизела и бензина "полудяха"

Кадър

Цените на дизела и бензина във Варна полудяха, пише глажданин в социалната мрежа.

Той е пуснал снимка от бензиностанция на Шел до "Делта мол".

Вижда се, че на таблото свети цена от 6,2 за бензин А95 и 6,17 за дизел.

Вероятно става въпрос за техническа грешка. Реалната цена за бензин А95 е 2,45 лева, а за дизел 2,53 лева.

Те са в румънски леи, коментира зевзек.

