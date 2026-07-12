Цените на едро на храните са с разнопосочна динамика

Снимка Пиксабей

Разнопосочни движения на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в тазседмичния си отчет.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 1,26 на сто до 2,352 пункта спрямо 2,382 пункта седмица по-рано, пише novini.bg. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-много тази седмица поскъпва зелената салата, която е с 15,79 на сто нагоре до 0,66 евро за килограм. Ръст се наблюдава също при цените на краставиците - с 9,73 на сто до 1,15 евро за килограм, и зелето - със 7,81 на сто до 0,58 евро за килограм. Минимално се вдига и стойността на картофите, които се търгуват по 0,60 евро за килограм или с 0,33 на сто нагоре спрямо миналата седмица.

По-евтини са чушките, като зелените са с 6,6 на сто надолу и се търгуват по 1,50 евро за килограм, а червените - с 3,58 на сто до 1,94 евро за килограм. По-ниски са също цените на доматите - с 4,58 на сто до 1,50 евро за килограм, морковите - с 3,6 на сто до 0,91 евро за килограм, тиквичките - с 2,1 на сто до 0,56 евро за килограм. Зрелият лук кромид отстъпва минимално с 0,7 на сто и се продава по 0,57 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват единствено прасковите, които са с 8,28 на сто нагоре и се търгуват по 1,70 евро за килограм. На обратната страна, отстъпват цените на лимоните - с 6,4 на сто до 2,34 евро за килограм, и ябълките - с 3,03 на сто до 1,28 евро за килограм. Кайсиите запазват стойността си от миналата седмица и се търгуват по 1,63 евро за килограм.

Цената на кравето сирене отстъпва с 0,07 на сто до 6,09 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 0,24 на сто до 9,05 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 4,34 на сто до 0,77 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 3,36 на сто до 1,17 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,40 евро за брой, което е ръст с 4,01 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,16 на сто до 3,80 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 0,99 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 2 на сто надолу до 1,67 евро за килограм, а на лещата - с 4,76 на сто до 1,92 евро за килограм. По-евтини са също зрелият фасул - с 5,58 на сто до 1,93 евро за килограм, и захарта - с 4,06 на сто до 0,85 евро за килограм. Нагоре са цените на олиото - с 5,97 на сто до 1,81 евро за литър, и брашното тип 500 - с 2,94 на сто до 0,70 евро за килограм.

Редактор "Екип на Петел",

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