Цените на едро на кравето сирене, маслото и кашкавала „Витоша“ се повишиха за седмица

Цените на едро на кравето сирене, маслото и кашкавала „Витоша“ са се повишили в рамките на седмица. Данните са на ДКСБТ.

Само за 7 дни сиренето е поскъпнало средно с 6 евроцента за килограм. Маслото е нагоре с 2 евроцента за 125 грама, а кашкавалът – с 15 цента.

Средната цена на кравето сирене на едро е 6,06 евро за килограм. Маслото от 125 грама е 1,42 евро, а кашкавалът „Витоша“ – 9,63 евро за килограм.

Данните от сайта Kolkostruva.bg показват и цените към крайния клиент на дребно в търговските вериги, които подават информация до Комисията за защита на потребителите.

В столицата сиренето насипно може да се намери от 5,06 евро до 9,20 евро за килограм. Маслото в различни опаковки от 125 до 250 грама е на цени от 1,39 евро до 5,06 евро в различните магазини.

Килограм насипен кашкавал може да се намери най-евтино за 6,50 евро и най-скъпо за 14,50 евро. Това са само цени, които в момента не са в промоции.

С готвените промени в законите производителите се надяват продукцията им да бъде по-защитена. Синдикати и работодатели имат своите забележки към новите идеи.

Години наред семейство Петрови произвеждат домати и краставици. Преди да се откажат, тази година продават само разсад. Причината е, че не могат да се справят с прекупвачите на крайната продукция, докато при разсада сами контролират цените.

„На мен са ми изкупували домата на 50 стотинки, а след това го виждам същия моя домат на 4,50. Аз не мога да си покрия разходите, а те печелят четири-пет пъти повече. Това не е нормално в България“, казва производител.

„Според мене са длъжни да проследят по веригата как се получава така, че е прекомерно висока цената. Ако трябва и да се глобява, трябва да се направи нещо, за да може да се оцелее, да оцелее българското производство“, посочва производител.

Сега властта обещава да има проследимост – къде и как по веригата се е повишила цената, и ако има неправомерни действия, да се намеси.

Според Българската стопанска камара обаче някои от новите правила създават несигурност. Част от нелоялните практики ще бъдат заложени в закон, в наредба ще бъдат допълвани други, а при проверки контролните органи също могат да допълнят списъка, обясняват от БСК.

„Тази несигурност се калкулира в риск и отива в цената. Затова говорим, че трябва да има предвидимост. Това нещо – във всеки един момент някой да може да ти промени правилата на играта, автоматично е стимул за вдигане на цената“, коментират от БСК.

Синдикатите отчитат, че за да има реална промяна в цените, са нужни много мерки на много нива.

„Ако българските производители не могат да залеят с домати по 2 евро килото, ще купуваме по 5. Основният проблем е, че ние не произвеждаме – това е единствената истина. Няма какво да се залъгваме“, посочват от синдикатите.

Бизнесът допълва, че трябва да бъдат анализирани и цени за напояване, електроенергия и газ, които също се отразяват на крайния продукт, пише btvnovinite.bg.

