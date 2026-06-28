Цените на едро на основни храни продължават да се движат надолу

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И през тази седмица продължават да намаляват цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци по борсите в страната. Това сочат данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ) за разликата в продажната стойност на хранителните стоки на едро се понижава с 0,5% от 2,395 до 2,383 пункта.

Същевременно цените на някои зеленчуци се вдигат. Доматите поскъпват с 9,81% до 1,50 евро за килограм, зелето - с 3,77% до 0,55 евро за килограм, краставиците - с 1,56% до 1,04 евро за килограм, а морковите - с 1,09% до 0,93 евро за килограм.

Най-значително пък поевтиняват тиквичките - с 25,13% до 0,59 евро за килограм, и зелената салата - с 20,77% до 0,58 евро за килограм. Спадат цените на чушките, като червените поевтиняват с 14,75% до 2 евро за килограм, а зелените - с 5,86% до 1,80 евро за килограм. Цената на картофите намалява с с 10,71% до 0,60 евро за килограм. Лукът запазва цената си от миналата - 0,60 евро за килограм.

При плодовете се отчита сериозно поскъпване при ягодите - с 14,57% до 3,35 евро за килограм. Повишават се още цените на ябълките - с 11,11% до 1,26 евро за килограм, и на лимоните - с 2,93% до 2,53 евро за килограм. Поевтиняват само черешите - с 1,13% до 2,10 евро за килограм.

Кравето сирене остава на цената си миналата седмица - 5,98 евро за килограм. Кашкавалът тип "Витоша" поевтинява с 1,85% до 9,23 евро за килограм. Киселото мляко с 3 и повече процента масленост поскъпва с 0,55% до 0,73 евро за кофичка от 400 г, а прясното мляко поевтинява с 4,26% до 1,08 евро за литър. Цената на пакетче от 125 грама краве масло намалява с 2,03% до 1,35 евро за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,59% до 3,75 евро за килограм, яйцата размер М - с 1,94% до 0,21 евро за брой на едро, оризът - с 4,34% до 1,73 евро за килограм, а лещата - с 1,35% до 2,10 евро за килограм. Минимално поевтинява е олиото - с 0,12% до 1,71 евро за литър, докато захарта е минимално по-скъпа - с 0,45%, като върви по 0,89 евро за килограм. Брашното тип 500 поевринява с 8,31% до 0,64 евро за килограм, а зрелият фасул - с 1,73% до 2,16 евро за килограм.

Редактор "Екип на Петел",

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