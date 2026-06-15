Цените на горивата се забавиха, но потребителите почти не усещат разликата

Стопкадър бТВ

В петък цената на петрола „Брент“ беше 87 долара за барел. С днешна дата на световните пазари цената се движи около 83 долара, което е понижение от над 4%.

В България обаче цените на бензина и дизела почти не реагират на поевтиняването на петрола. В петък средните цени на бензина са били 1,53 евро за литър, а на дизела -1,60 евро за литър. Днес дизелът е понижил цената си с 1 евроцент, а бензинът остава без промяна на 1,53 евро.

Горивата остават скъпи това лято - въпреки това Стефан Василев няма да се откаже от лятото на морето.

„Заради семейството ще отида - но по-малко ще карам колата там, като отида“, споделя Василев.

От Петролна и газова асоциация прогнозират, че при сключено примирие и трайно задържане на цените на петрола може да последва поевтиняване на масовите горива на колонките.

„Може би малко по-евтини - всичко зависи от това какво реално ще се случи на пазара на суров петрол. При тези цени - 80-80 и няколко долара на барел - вероятно ще има възможност за понижение на цените“, казват от асоциацията.

Спадът обаче не е гарантиран. Ако държавите, използвали резерва си, започнат да купуват, цените може да станат и по-високи, посочват от асоциацията.

„Китай, Съединените щати, Япония, Франция - кога ще стане, зависи изцяло от тях. Предполагам, че ще изчакат възможно най-ниските цени, за да може разходът за това да не е голям“, коментира Светльо.

На фона на очаквания спад на цените на горивата у нас с по-скъпи билети пътуват хората от Пловдив към някои от околните села от днес.

„Скочи изненадващо, по средата на месеца, пътувам към Белащица - 90 евроцента беше, от днес - едно евро“, споделя пътник.

С 20 евроцента е скочил билетът за Марково. „Разбира се, като всяко друго увеличение на цените през последните шест месеца, ни се отразява зле, ама избор нямаме“, казват други граждани.

Превозвачи като Веселин Дошков, който още преди два месеца е повишил цените на билетите до Карлово, Хисар и Старосел с 25%, казват, че оцеляват трудно.

„Застраховки, горива, резервни части, да не говорим за цената на труда — всичко върви нагоре“, обяснява Дошков.

Той отчита, че намаление на цената на билeтчето заради по-евтино гориво е невъзможно заради други повишени разходи, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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