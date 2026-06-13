Цените на горивата у нас се понижават

Снимка Пиксабей

Цените на горивата в България продължават да се понижават през последната седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран, което успокоява международните енергийни пазари.

По данни на Националната агенция за приходите средната цена на бензин А95 остава над седмица около 1,52 евро за литър, а дизеловото гориво през последните дни се търгува средно за 1,59 евро за литър.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира пред БТА, че пазарите продължават да следят ситуацията в Близкия изток, а развитието на цените остава трудно за прогнозиране.

„Дори при окончателно прекратяване на конфликта несигурността ще продължи известно време да влияе върху пазара. Възстановяването на доставките няма да стане веднага и зависи от състоянието на инфраструктурата и производствените мощности“, посочи той.

Според Бенчев цената на дизела е нараснала рязко заради опасения от недостиг в Европа, които впоследствие не са се оправдали.

„Цените вече започнаха леко да се понижават. По отношение на бензина пазарът тестваше дали ще има по-силно лятно търсене, но засега няма индикации за такова развитие“, допълни експертът.

По думите му България не изпитва затруднения с доставките на горива, а основният фактор за цените остава международната обстановка.

Междувременно Българската петролна и газова асоциация продължава разговорите с институциите за ограничаване на сивия сектор, който според бранша нанася ежегодни щети за милиони левове на държавния бюджет.

След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари правителството въведе временна схема за компенсации за физически лица заради поскъпването на горивата. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се изплаща при средна цена на бензин А95 или дизел над 1,60 евро за литър в продължение на три последователни дни.

От Министерството на труда и социалната политика съобщиха, че за периода март – май са предвидени близо 13 млн. евро компенсации.

За март помощта е изплатена на 182 856 души на стойност 3,66 млн. евро, през април са подпомогнати 231 810 души с 4,64 млн. евро, а за май предстои изплащането на 4,67 млн. евро на 234 169 души, пише факти.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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