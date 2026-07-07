Цените на горивата у нас започнаха да падат

Кадър Нова Тв

Кризата с горивата, свързана с конфликта в Близкия изток, изглежда постепенно отшумява. Напрежението около Ормузкия проток доведе до рязък скок в цените - през март тази година беше регистриран ръст от близо 30% в рамките на една седмица, а цената на петрола достигна 119,50 долара за барел, най-високото ниво от 2022 година насам, според икономически анализатори.

Още по-осезаемо беше повишението при дизеловото гориво. На 12 март 2026 година нафтата поскъпна до цена от 799 долара за тон — ръст от 46,36% само за един месец.

Обяснението е, че през този коридор преминава близо една пета от световния износ на петрол за глобалните вериги на доставки.

Продължилият няколко месеца конфликт в Близкия изток се отрази не само на цените на енергията. По-високите цени на горивата добавиха над 1% към инфлацията в еврозоната и оказаха натиск върху реалните доходи и потреблението.

Новината за примирие между САЩ и Иран бързо се разпространи по света, но ситуацията остава неясна. След напредъка в преговорите за трайно отваряне на Ормузкия проток се очаквало постепенно понижение на цените на петрола най-рано през четвъртото тримесечие на 2026 година, пише Блиц.

Към днешна дата цените на горивата се успокояват, включително и у нас. Бензин А 95 се продава за 1,48 €/л, а поевтиняването за последния месец е с 0,06 €/л (-3,90%), с тенденция на застой на цената — показва специализирана платформа за цените по бензиностанциите.

Дизелът се продава на средна цена от 1,50 €/л, като също е поевтинял с 0,13 €/л (-7,98%). При него обаче се забелязва лека тенденция на поскъпване от началото на месец юли.

Дизел премиум също е поевтинял - с 0,13 €/л (-7,07%). Днес цената му е 1,71 €/л, но за разлика от обикновения дизел тук се наблюдава тенденция на застой.

Най-голямо е поевтиняването при пропан-бутана, или газта, с 0,09 €/л (-12,50%). Цената днес е 0,63 €/л, с тенденция на още по-голямо поевтиняване.

Освен при дизела, поскъпване се забелязва и при цената на метана - газово гориво, което е по-щадящо за природата и по-евтино от бензина и дизела. Цената му днес е 1,26 €/кг. Метанът е поскъпнал с 0,03 €/кг (2,44%) и има тенденция за ново поскъпване.

От класацията за цените на горивата по области в България се вижда, че област Пловдив е на 4 място за най-евтини горива в България за днес. Бензин А 95 тук е на цена 1,46 €/л при средна цена за страната 1,48 €/л, дизелът се продава за 1,49 €/л при средна цена за страната 1,50 €/л, пропан-бутанът е на цена 0,62 €/л при средна цена за страната 0,63 €/л, а метанът се зарежда на цена 1,23 €/кг при средна цена за страната 1,26 €/кг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!