Цените на храните в Гърция се покачват за трети пореден месец

Икономистите в Гърция предупреждават за ново покачване на цените до края на месеца.

За трети пореден месец цените на храните се покачват в Гърция, отчита проучване на Съюза на потребителите. Основният фактор е енергетиката и цената на торовете. Военните действия в Персийския залив водят до нова вълна на високи цени на горивата. Бензинът на островите достигна 2 евро и 60 цента за литър, предаде БНР.

Фермерите се оплакват от високите цени на торовете и горивата. Плодове и зеленчуци се продават на непосилни за гърците цени, според анкети сред потребителите.

Поскъпването на цените ще се отрази и на туристическите услуги.

Цената на месото се покачи от загубите в резултат на разпространение на шап по животните. Всички видове месо от началото на годината са поскъпнали с поне 20%.

Инфлацията в Гърция при храните и алкохола е двойно по-висока от тази в Еврозоната.

Специалисти посочиха линията на поскъпване - от високите цени на горивата, през производството, търговеца и достига до крайните цени в супермаркетите.

Правителството прилага някаква система от помощи, но не решава проблемите, коментират от опозицията и настояват за премахване на данъците върху горивата и храните от първа необходимост.

