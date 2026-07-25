Цените на хранителните стоки остават стабилни

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Пшеницата изостана в поскъпването си на световните борси през изминалата седмица в сравнение с останалите основни земеделски култури. Това отчитат експертите от Софийската стокова борса (ССБ) в седмичния си анализ.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка през следващия месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 247–260 долара за тон, а на европейската борса Euronext – между 268 и 279 долара за тон, пише novini.bg.

При царевицата фючърсите с доставка през следващия месец на борсата в Чикаго се движеха между 176 и 182 долара за тон, докато на Euronext цените бяха в диапазона 290–295 долара за тон.

Суровата и бялата захар останаха почти без промяна през седмицата, въпреки че основните пазарни фактори продължават да бъдат нестабилни. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха между 323 и 328 долара за тон, а на рафинираната захар в Лондон – между 464 и 469 долара за тон.

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На Софийската стокова борса и тази седмица се запазват офертите за покупка на фуражна пшеница при начална цена от 180 евро за тон и за продажба на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки остават стабилни, без промяна в началните офертни нива. Новост е предлагането на различни видове консерви – зелен грах, сладка царевица и белени домати – на цени между 1,23 и 1,66 евро за килограм. Продължава и предлагането на ядки и семена, като цените варират от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки“ на ССБ през седмицата бяха реализирани сделки с дизелово гориво Б6 на цени между 1340 и 1358 евро за 1000 литра, автомобилен бензин – между 1220 и 1233 евро за 1000 литра, както и газьол за ПКЦ – в диапазона 1319–1522,16 евро за 1000 литра. Продължава и предлагането на лигнитни въглища на цена от 63,91 евро за тон.

Редактор "Екип на Петел",

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