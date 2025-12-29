Цените на имотите падат с еврото

Пиксабей

Леко понижаване на продажните цени на апартаментите е налице в престижни квартали на столицата само 2 дни преди България официално да въведе еврото като парична единица. Това установи проучване на Блиц сред няколко авторитетни агенции за недвижими имоти.

На първо място е видно, че с около 5% са спаднали цените на някои от апартаментите в престижния квартал "Изток" в София, където пребивават множество политици и дипломати. Част от жилищата са на пазара от няколко месеца, а други са съвсем отскоро.

Според брокери основната причина за корекцията е притеснението на потенциалните купувачи от тежка икономическа зима.

"Мнозина от хората, които бяха спестили големи суми в кеш, си купиха апартаменти през лятото и есента. През тези 2 сезона пазарът достигна до рекордни цени, които не бяха характерни за България.

Сега отново има интерес към инвестиции в жилища, но той не е толкова голям. Желаещите да направят бързи сделки за продажби ще трябва да намалят офертите си, ако искат да реализират имотите си", заяви пред Блиц брокер, който от години работи в реномирана компания за продажба и отдаване под наем на апартаменти в столицата.

Освен в "Изток", минимално, но устойчиво намаляване на цените се наблюдава и в кварталите "Лозенец" и "Кръстова вада", които са сред най-предпочитаните за покупка, най-вече заради зелените площи и парковете в тях.

"Зимният сезон ще е сравнително по-слаб в търговията на недвижими имоти. Очаква се леко събуждане през пролетта и лятото, когато се види накъде отива икономиката и дали има стабилност", прогнозира брокерка пред Блиц.

Според нея през 2026 г. цените на апартаментите ще се нормализират и няма да повторят развихрилата се спекула от отиващата си година.

