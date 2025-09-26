Цените на имотите падат с влизането в еврозоната

Пиксабей

Цените на жилищата в България ще паднат след влизането на страната в еврозоната, а приобщаването ни към еврото ще даде нови гъвкави схеми на ипотечно кредитиране, твърдят експерти от Асоциацията на кредитните посредници, предаде БНР.

Според данни, цитирани от тях, ръстът на сделките на годишна база се забавя до малко над 2%.

След приемането на България в еврозоната ипотечното кредитиране на имотния пазар ще предостави разнообразни банкови продукти, сред които кредити с фиксирана лихва, и хибридни схеми, казват експертите и припомнят, че в момента в страната ни единствената възможност е ипотеката с плаваща лихва. А това вече дава по-голям избор на кредитополучателите да планират разходите и домакинските си бюджети. И е толкова важно, колкото и перспективата пред промените в лихвите и цените.

Докато в еврозоната пазарите все още се възстановяват от високите лихвени проценти след пандемията от Covid-19, у нас лихвите запазват ниските си нива, а дали това ще остане така - е един от основните страхове на българите с ипотека или потенциални купувачи. Доколко основателни са тези страхове, коментира заместник-председателят на Асоциацията на кредитните посредници Мирослав Владимиров.

