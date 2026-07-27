Цените на какаото тръгнаха надолу, но това едва ли ще доведе до поевтиняване на шоколада

Снимка: Пиксабей

През последните две години цените на какаото достигнаха рекордни равнища заради неблагоприятните метеорологични условия и слабите реколти, които повишиха разходите за производство на шоколад и отслабиха потребителското търсене, пише Си Ен Би Си в анализ по темата.

Цените на какаото започват да се понижават след рекордно нарастване, но засега не се очаква това да доведе до по-евтини шоколадови изделия, смятат експерти от брашна.

При цените на какаото вече се забелязва тенденция към спад. Фючърсите на какаото поевтиняха до 5327 долара за метричен тон към петък, което е спад от 34 на сто на годишна база. За сравнение, в края на 2024 г. цената на суровината достигна близо 12 000 долара за метричен тон.

През последните две десетилетия цената на какаото обичайно се движеше в диапазона от 2000 до 3000 долара за метричен тон.

Швейцарските производители на шоколад „Бари Калебо“ (Barry Callebaut), „Линд“ (Lindt) и „Нестле“ (Nestlé) посочват рязкото поскъпване на какаото като фактор, който оказва натиск върху финансовите им резултати.

„Линд“ съобщи в понеделник, че увеличението на цените в рамките на групата с 11,8 на сто е довело до спад от 7,5 на сто в обема на продажбите на шоколад през първата половина на годината, тъй като търсенето е намаляло.

„Рекордните цени на какаото наложиха безпрецедентно увеличение на цените в целия сектор, а геополитическата несигурност, инфлацията и слабото потребителско доверие оказаха натиск върху търсенето“, заяви главният изпълнителен директор на „Линд“ Адалберт Лехнер по време на разговор с анализатори.

„Кризата в Близкия изток създаде допълнителни затруднения, като доведе до отслабване на туристическия поток от Азия и Близкия изток към Европа“, добави той.

Най-големият доставчик на шоколад и какао в света „Бари Калебо“ съобщи, че макар през третото тримесечие потребителите по света да са купили с 4,4 на сто по-малко шоколад спрямо същия период на миналата година, общият обем на продажбите на компанията е нараснал с 5,7 на сто, посочва БТА. Това е първи ръст за повече от две години. Продажбите на какао в световен мащаб са се увеличили с 18 на сто вследствие на пазарната корекция по-рано през годината.

Междувременно „Нестле“ съобщи, че по-високите цени на какаото и кафето са оказали отрицателно въздействие върху основната ѝ оперативна печалба от търговска дейност през първото полугодие, която е намаляла с 2,8 на сто. Сладкарските изделия формират 9,7 на сто от общите продажби на компанията. „Нестле” очаква понижението на цените на какаото да подобри печалбата ѝ.

Какво се случва с цените на какаото?

Рязкото колебание в цените на какаото се дължи основно на слабите реколти в Западна Африка заради метеорологичните условия, свързани с явлението Ел Ниньо, както и от климатичните промени, които ограничиха предлагането.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан, което оказва влияние върху глобалните метеорологични модели и се проявява на всеки от две до седем години.

Според анализ от декември на д-р Таня Ландер от Програмата за бъдещето на храните към Оксфордското училище „Мартин“, рязкото поскъпване на какаото през 2024 г. до голяма степен се е дължало на силно проявление на Ел Ниньо, довело до по-сухо и по-горещо време, както и до неравномерни валежи в Западна Африка.

„Затова не е изненадващо, че метеорологичните условия, свързани с Ел Ниньо, доведоха до слабите реколти от какао както в Кот д'Ивоар, така и в Гана, където се произвеждат между 60 и 70 на сто от световното производство на какаови зърна“, смята Ландер.

Климатичните промени и повишаването на температурите също оказват влияние, като 2024 г. се очертава като най-горещата година, регистрирана досега. Неотдавнашната гореща вълна в Европа също може да отслаби интереса на потребителите към шоколада, посочват анализатори на банка Ю Би Ес (UBS) в доклад за „Линд“, публикуван в началото на юли.

Според тях горещите вълни и повишаващите се температури на някои от основните европейски пазари на „Линд“ могат да се отразят на търсенето на шоколад. Продажбите на групата в Европа, с изключение на страните от Източна Европа, са намалели през четирите седмици до 14 юни.

В същото време от „Бари Калебо“ заявяват, че макар за 2026 и 2027 г. да е потвърдено силното проявление на Ел Ниньо, което създава риск за предлагането, големият излишък през периода 2025–2026 г. действа като буфер и води до ситуация, съществено различна от тази през 2023–2024 г.

Реципрочните мита върху вноса, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп, също оказаха краткотрайно, но съществено влияние, като доведоха до поскъпване и нарушения във веригите за доставки. Конфликтът в Близкия изток засегна и глобалния бизнес на „Линд“ в търговията на дребно в обектите за пътници, като намали туристическите потоци.

Тенденции в социалните мрежи

Тъй като се очаква цените на какаото отново да се повишат, производителите на шоколад се стремят да си върнат основната клиентска база чрез нови продукти от висок клас, както и чрез по-внимателно следене на тенденциите в социалните мрежи, които привличат по-младите потребители.

През декември 2024 г. „Линд“ пусна на пазара дубайски шоколад, за да се възползва от придобилия сериозна популярност в социалните мрежи продукт. Днес дубайски шоколад вече се предлага и от големите търговски вериги.

Главният изпълнителен директор на „Линд“ Адалберт Лехнер заяви, че компанията планира да разшири присъствието си в социалните мрежи, за да осигури по-плавен преход от вдъхновението и откриването на продукта до неговото закупуване.

„Изключителният успех на пускането на нашия шоколад в стил „Дубай“ показа нарастващото значение на социалните мрежи за повишаване на разпознаваемостта, ангажираността и търсенето на нашите марки“, каза Лехнер.

„Тази стратегия ни помага да достигнем до нови аудитории и да засилим позициите си сред по-младите потребители“, добави той.

Главният изпълнителен директор на „Нестле“ Филип Навратил изрази сходна позиция. По време на разговор с анализатори в четвъртък той заяви, че компанията планира да увеличи инвестициите в маркетинг чрез инфлуенсъри, като предстоят промени и в начина, по който рекламира своите марки.

„Повече дигитално съдържание, повече присъствие в социалните мрежи, повече органично съдържание, повече забавление. Залагаме на начина, по който по-младите потребители общуват със света“, каза Навратил.

Редактор "Екип на Петел",

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