Цените на петрола се сринаха след пауза в ударите между САЩ и Иран

Пиксабей

Цените на петрола рязко поеха надолу в понеделник (27 юли), след като прекратяването на ответните удари между САЩ и Иран засили надеждите за връщане към примирие и преговори за възобновяване на движението през Ормузкия проток.

Съединените щати не предприеха нови удари през уикенда след 13 дни атаки срещу цели в Ислямската република, а специалният пратеник на Доналд Тръмп в ООН заяви, че американският президент „дава пространство на преговорите“.

От своя страна Техеран обяви, че ще прекрати ответните атаки срещу регионални съседи, което донесе временно облекчение за корабоплаването в Персийския залив и петролната индустрия, предаде БГНЕС.

Двете страни възобновиха военните действия този месец, нарушавайки крехкото примирие, след като Иран атакува кораби, преминаващи през оманската част на Ормузкия проток, което доведе до поредица от ескалации.

Това провали дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран, но конфликтът се разшири извън ключовия енергиен коридор, след като подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен атакуваха саудитски кораби в пролива Баб ел Мандеб – важен маршрут към Червено море.

Цените на суровия петрол се повишиха рязко след ескалацията, като сортът Brent отново премина границата от 100 долара за барел миналата седмица – за първи път от май насам. Новината, че корабоплаването в Червено море продължава, помогна на инвеститорите да ограничат ръста на 24 юли.

Решението на Тръмп да се въздържи от нови удари, както и твърденията на Иран, че е постигнат напредък в разговорите с Оман за управлението на Ормузкия проток, донесоха известно облекчение на пазарите.

Разговорите са били насочени към „общи принципи и оперативни механизми“ за гарантиране на безопасното преминаване на корабите през протока, като същевременно се зачитат суверенните права на двете държави, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.

Междувременно се появиха информации, че посредникът Пакистан разглежда възможността за възобновяване на мирните преговори между САЩ и Иран след инициатива, подкрепена от Китай.

Двата основни петролни контракта поевтиняха на 27 юли, като Brent загуби над 7% в един момент и временно падна под 90 долара за барел.

„Изглежда, че събитията в Близкия изток са се развили в положителна посока през уикенда, което засилва достоверността на идеята, че цени на петрола над 100 долара за барел водят до деескалация и от двете страни“, написа анализаторът от National Australia Bank Сали Олд.

Редактор "Екип на Петел",

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