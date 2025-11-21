Цените на петрола се сринаха

Пиксабей

Цените на петрола спаднаха с около 1,5 на сто в днешната последна за седмицата азиатска търговия. Петролът поевтинява за трета поредна сесия, след като Вашингтон настоя за мирно споразумение между Русия и Украйна, което би могло да увеличи предлагането на световния пазар, информира Ройтерс, предаде Новини.бг

Фючърсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, изгубиха 93 цента или 1,5 на сто до 62,45 долара за барел към 06:16 часа българско време. Котировките на американския лек суров петрол WTI се понижиха с 98 цента или 1,7 на сто до 58,02 долара за барел.

И двата контракта се очаква да поевтинеят с над 2,5 на сто тази седмица поради опасения от свръхпредлагане.

Пазарните нагласи към разпродавания се засилиха, след като Вашингтон настоя за мирен план между Киев и Москва, за да се сложи край на тригодишната война на Русия в Украйна.

На този фон санкциите срещу водещите руски производители на петрол „Роснефт“ и „Лукойл“ влизат в сила от днес.

„Петролът продължи да поевтинява, след като (украинският президент Володимир) Зеленски се съгласи да работи по мирния план, изготвен от САЩ и Русия, докато в петък влизат в сила санкциите на САЩ срещу двете големи руски петролни компании“, заявиха анализаторите на „Саксо“ (Saxo).

„Тъй като Украйна все още не е отхвърлила официално предложеното споразумение, дори малките шансове за сключването му оказват натиск върху цените, тъй като то би премахнало голяма част от геополитическата рискова премия, заложена в цената на суровия петрол“, коментира Тони Сикамор от Ай Джи (IG).

Пазарът също е скептичен, че последните ограничения за руските петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“ ще бъдат ефективни, допълни той. „Лукойл“ има срок до 13 декември да продаде международните си активи.

