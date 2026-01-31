Цените на петрола се вдигнаха до 72 долара за барел

снимка: Пиксабей

Цените на петрола се вдигнаха с 3% до петмесечен връх в четвъртък, достигайки 72 долара за барел, заради нарастващите опасения, че глобалните доставки може да бъдат прекъснати, ако САЩ атакуват Иран. Техеран е един от най-големите производители на суров петрол в ОПЕК, припомня Нова тв.

Междувременно Доналд Тръмп обяви, че планира да говори с Иран, без да даде повече подробности как и с кого точно. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а шефът на Пентагона Пит Хегсет заяви, че военните са готови да изпълнят всяко решение на президента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!