Цените на петрола скочиха с 5%

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Световните цени на петрола се повишиха с около 5% на фона на новите удари в Близкия изток, които отново засилиха опасенията от прекъсване на доставките на суров петрол, пише АФП.

Цената на международния еталон Brent от Северно море нарасна с 5,3% до 88,57 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI поскъпна с 5% до 83,25 долара за барел.

Саудитска Арабия и Съединените щати са извършили удари срещу подкрепяни от Иран милиции в Ирак, което може да представлява нова ескалация на конфликта в Близкия изток, пише Блиц.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че ударите са били насочени срещу „терористи, свързани с Иран, които Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) е насочил да атакуват американски сили и саудитска енергийна инфраструктура“.

Иракските Народни мобилизационни сили (Popular Mobilisation Forces – PMF), доминирани от подкрепяни от Иран шиитски милиции, заявиха, че най-малко 20 техни бойци са загинали при американско-саудитските удари по техни бази.

Това се случва часове след като Централно командване на САЩ обяви, че Иран е изстрелял ракети срещу американски сили в Близкия изток при „изненадваща атака“, с което е прекратено временното затишие в бойните действия.

Редактор "Екип на Петел",

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