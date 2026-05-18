Цените на петрола скочиха след предупреждение на Тръмп към Иран

Снимка Пиксабей

Петролът тръгна нагоре.

Цените на петрола се повишиха на 18 май, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че „времето изтича“, докато преговорите за прекратяване на войната остават в застой.

Сортът Брент поскъпна с 1,7% до 111,13 долара за барел, а американският лек суров петрол се повиши с 2,1% до 107,62 долара, съобщи Би Би Си.

Пазарите остават нестабилни, след като Иран на практика затвори Ормузкия проток в отговор на американските и израелските удари, започнали на 28 февруари. През стратегическия морски маршрут обичайно преминава около една пета от световния износ на петрол и втечнен природен газ.

„По-добре да побързат, иначе няма да остане нищо от тях“, написа Тръмп в социалните мрежи. „Времето е от съществено значение!“

Ирански медии съобщиха, че Вашингтон не е направил конкретни отстъпки по предложенията на Техеран за прекратяване на конфликта, а липсата на компромис може да доведе до „задънена улица“ в преговорите.

Според „Аксиос“ на 19 май Тръмп ще проведе среща със съветниците си по националната сигурност, за да обсъди възможни военни действия срещу Иран.

Поскъпването на енергията засили опасенията от инфлация и доведе до ръст на доходността по държавните облигации в САЩ, Япония и Европа.

Главният икономист на Rystad Energy Клаудио Галиберти предупреди пред Би Би Си, че светът е изправен пред „лято на болка“, ако Ормузкият проток остане затворен.

Конфликтът вече засяга и авиокомпаниите. Ryanair съобщи, че несигурността около Ормузкия проток затруднява прогнозите за бизнеса, а цените на част от самолетното гориво вече са скочили заради войната.

Междувременно Обединените арабски емирства обявиха, че удар с дрон е предизвикал пожар край атомната централа „Барака“ в Абу Даби. Няма пострадали и не е отчетено повишаване на радиационните нива, пише btvnovinite.bg.

