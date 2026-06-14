Цените на повечето плодове и зеленчуци се понижиха през изминалата седмица

Снимка Пиксабей

Цените на едро на повечето плодове и зеленчуци, както и на част от основните хранителни продукти, са се понижили през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на храните на едро в България, е намалял с 2,56 процента – от 2,500 на 2,436 пункта.

При зеленчуците най-сериозен спад е отчетен при тиквичките, които поевтиняват с близо 27 процента. Следват доматите с намаление от почти 22 процента, зелето с над 16 процента и краставиците с около 16,5 процента.

Поевтиняват още червените и зелените чушки, докато при картофите, зрелия лук и морковите се наблюдава леко поскъпване.

При плодовете най-голям спад има в цената на черешите, които са поевтинели с близо 20 процента. Намаление е отчетено и при ябълките и лимоните. За сметка на това ягодите поскъпват с над 13 процента.

Сред млечните продукти по-ниски цени има при кравето сирене, кашкавала, прясното мляко и маслото. Киселото мляко обаче е поскъпнало с над 5 процента, пише novini.bg.

При основните хранителни стоки поевтиняват оризът, лещата и захарта, докато брашното и олиото отбелязват ръст в цените. Яйцата също са поевтинели, а цената на замразеното пилешко месо остава почти без промяна.

Данните на ДКСБТ показват, че сезонното предлагане на плодове и зеленчуци продължава да оказва натиск върху цените на едро, като през последните седмици тенденцията остава предимно низходяща.

Редактор "Екип на Петел",

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