Цените на жилищата в столицата гонят 5000 евро за квадрат

Разликите в цените на жилищата в София достигат внушителните 3000 евро на квадратен метър в зависимост от локацията, сочат данни на компания за недвижими имоти. Докато в някои части на „Люлин“ и района на „Левски“ все още могат да се намерят апартаменти на цени около 1900 евро за квадрат, в района на Докторския паметник офертите започват от 5000 евро нагоре.

Квартали като „Изгрев“ също поддържат нива, които са значително над средните за столицата.

Въпреки сериозното поскъпване на недвижимите имоти през последните години, особено в големите градове, усреднените стойности не дават реална представа за пазара заради огромните контрасти между отделните райони.

В Пловдив ценовият диапазон варира от 1200 евро до малко над 2500 евро на квадратен метър, като най-скъпи са имотите в арт квартала „Капана“. Във Варна пазарът е по-скъп и горната граница надхвърля 4300 евро за квадрат, докато в Бургас нивата са близки до тези в Пловдив, пише Блиц.

В Русе жилищна площ може да се придобие на цени между 1000 и 2400 евро за квадратен метър.

Собственият дом остава дълбоко закодиран приоритет за българите – 86% от населението в страната живее в лично жилище.

Този процент е още по-висок в Румъния и Словакия, където надхвърля 90%. За сравнение, в Австрия съотношението между собственици и наематели е почти равно, а Германия е единствената държава в Европа, в която по-голямата част от хората живеят под наем.

Предвид трайното поскъпване на пазара, някои експерти прогнозират, че и в България постепенно ще нарасне делът на хората под наем, тъй като покупката ще стане финансово недостъпна за мнозина.

Поради тази причина брокерите съветват купувачите с налични възможности да не отлагат сделките, тъй като прогнозите за следващите години не предвиждат спад в цените на имотите.

