Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите

09.10.2025 / 08:43 0

Кадър БНТ

Започват масови проверки на КЗП и НАП в търсене на нарушения по Закона за въвеждане на еврото.

От днес вече ще се налагат санкции на търговците за необосновано повишаване на цените, неправилно превалутиране, както и липса на двойно обозначаване на етикетите в магазините, съобщава БНТ.

За първо нарушение глобата е до 7000 лева и може да достигне до 14 000 лева при повторно. 

Досега институциите не глобяваха бизнеса, а само го предупреждаваха, тъй като в Закона беше посочен двумесечен гратисен период.

 

