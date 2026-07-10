Ценни находки от XIV век откриха археолозите още в началото на сезона на нос Калиакра

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Археологическият сезон на нос Калиакра започна с ценни открития още в първите дни на разкопките. Специалистите проучват както Квартала на богатите, така и Некропола, а сред първите находки са каменна икона, кръстен колпион, личен кръст-медальон и предмети от края на XIV век.

Археологът Филип Петрунов разказва за откритата икона.

„Изключително ценното, което успяваме да установим, е, че това е една икона с поне три сегмента, в които са представени три регистъра“, казва той. По думите му най-горната част представя „Страшният съд с Христос Пантократор и два ангела“, а сред останалите изображения вероятно са Света Богородица и Свети Николай Мирликийски, предава bTV.

Сред находките е и личен кръст-медальон, както и предмети, които дават нова информация за живота в крепостта през Средновековието. Петрунов подчертава значението на откритията: „Започнахме разкриването му и веднага попаднахме на една каменна икона, кръстен колпион, личен кръст-медальон и находки от края на XIV век.“

Ръководителят на експедицията доц. Боня Петрунова определя началото на сезона като добър знак. „Фактически това ни е 23-ти сезон на нашата експедиция, в който проучваме Калиакра – тази великолепна крепост.“ Тя разказва и за друга интересна находка: „Открихме нещо много интересно – една стара находка, която беше почистена и се оказа, че е египетски амулет, който пък е защита от злите сили.“

По думите ѝ целта е новите открития да стигнат до хората и да обогатят музейните експозиции: „Да обогатим колекцията, изложбите и материалите в Каварненския музей.“

Доц. Петрунова обяснява, че големият брой находки изисква време за обработка и представяне. „Само миналата година са предадени над 400 находки, които почти всички са за витрина.“ Тя допълва, че предстои обновяване на експозициите в Историческия музей в Каварна и на пътуващата изложба „Реликвите на Калиакра“.

Филип Петрунов посочва и какво предстои в настоящия сезон: „Проучванията са насочени както към Некропола, който е свързан отново с църква №1 и този жилищен квартал, така и към най-северния жилищен корпус от Квартала.“

Той обръща внимание и на научната работа около находките: „Аз ще се опитам да представя пред научната общност една добре забравена, но много ценна находка, каквато е пръстенът обиец.“

В разкопките участват и ученици от Националната гимназия по древни езици и култура. Те помагат на археолозите и се запознават с работата на терен. От екипа посочват: „Те четири дни работят на обекта, като спомагат във всяка една дейност. Разбират как се върши археология, че тя наистина е една методична работа.“

Археолозите ще продължат проучванията до края на август, като очакванията са сезонът да донесе още ценни открития и нови данни за историята на нос Калиакра.

Редактор "Екип на Петел",

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