Център, посветен изцяло на лечението на рак на гърдата

Признанието като клиника от световна класа за лечение на рак на гърдата се основава на критерии като медицинска експертиза, всеобхватност на грижите и мултидисциплинарен подход. В болници Acibadem в Турция, над 50 лекари от различни специалности, всички с експертиза в лечението на рак на гърдата, работят съвместно, за да планират, осъществяват и управляват всеки аспект от грижата за пациента. Всяка година стотици пациенти от цял свят избират Клиниката по рак на гърдата на Acibadem за своето лечение.

Всеки вид рак е уникален и има свои особености. Ракът на гърдата не само е най-разпространеното онкологично заболяване сред жените, но и носи символично значение, свързано с женското тяло и женствеността. „Ето защо в Acibadem отдаваме особено значение на запазването на външния вид на гърдата винаги, когато това е възможно. Прилагаме органосъхраняваща хирургия, която включва премахване на тумора заедно с малък участък здрава тъкан около него, вместо да отстраняваме цялата гърда“, казва хирургът проф. Джихан Урас.

Мотивацията е от ключово значение

Диагнозата рак на гърдата може да бъде сериозно предизвикателство за жената. Проф. Джихан Урас подчертава колко важно е лекарите да подкрепят пациентите по време на лечението: „Трябва наистина да проумеем през какво преминава пациентът. Това е много важно. Да, има лезия в гърдата, но ние можем успешно да овладеем това състояние. Не бива да има страх. Поддържането на мотивация по време на лечението е решаващо за всички ни. Вярвам, че високият дух е от жизненоважно значение, защото укрепва имунната система, а именно тя се бори с раковите клетки“.

Всеобхватен мултидисциплинарен подход

Мултидисциплинарният подход е от съществено значение в лечението на рак на гърдата. В Acibadem всички свързани медицински специалности работят заедно не само за поставяне на точна диагноза и ефективно лечение, но и за подкрепа на всеки етап от възстановяването на пациента.

В рамките на клиниката хирурзи, медицински онколози, радиолози, лъчетерапевти, генетици, патолози, пластични хирурзи, медицински сестри, психолози и диетолози работят в сътрудничество. Това, което прави Клиниката по рак на гърдата в Acibadem уникална е, че всеки специалист е специално обучен и изцяло отдаден на грижата за пациенти с рак на гърдата.

Всяка седмица екипът обсъжда подробно всеки отделен случай, за да определи най-подходящия план за лечение. От диагнозата до възстановяването, целият процес е прецизно планиран, осъществен и внимателно проследен от високоспециализиран мултидисциплинарен екип.

Клиника с четвърт век опит

Проф. Джихан Урас, един от пионерите в лечението на рак на гърдата в Турция, ръководи Клиниката по рак на гърдата в Acibadem вече 25 години. Този дългогодишен опит позволява както на лекарите, така и на пациентите да се ориентират по-лесно в лечебния процес, въпреки големия брой пациенти, които центърът приема. Клиниката обслужва не само местни пациенти, но и привлича хора от цял свят, които търсят съвременни възможности за лечение.

Проф. Урас споделя: „За нас е чест да се грижим за пациенти, които пътуват от своите родни страни, за да се лекуват при нас. Да бъдем признати като надежден световен център отразява доверието в Турция, Acibadem и нашата клиника. Обслужването на международни пациенти е едновременно голяма отговорност и голямо щастие за нас. Всеки пациент е уникален и става част от нашето семейство. Винаги се стремим да направим възможно най-доброто за тях.“

Изключителен случай, който вдъхновява пациентите

Докато някои случаи на рак на гърдата могат да бъдат лекувани сравнително лесно, други изискват по-дълъг и по-сложен процес. Историята на млада жена, лекувана в Acibadem, показва как внимателното планиране и личната решимост могат да доведат до променящи живота резултати и да вдъхнат надежда на други пациенти, изправени пред подобни предизвикателства.

Малко след като се сгодила, жената била диагностицирана с рак на гърдата. След изследвания и биопсия ѝ бил изготвен план за лечение, започващ с химиотерапия. Но тъй като химиотерапията засяга фертилността, тя била посъветвана да замрази яйцеклетки или ембриони, за да запази шанса си да стане майка в бъдеще. Съгласно законодателството в Турция обаче, само женени двойки имат право да замразяват ембриони. Много бързо двамата взели решение да сключат брак. След сватбата и успешното замразяване на ембриони, жената започнала химиотерапия. Последвали органосъхраняваща операция и лъчетерапия , които успешно елиминирали тумора. За предотвратяване на рецидив започнала хормонална терапия под формата на перорални медикаменти.

На третата година от лечението хормоналната терапия била временно прекъсната. Използвани били замразените ембриони и, за щастие, настъпила бременност. Жената родила здраво бебе. След раждането възобновила хормоналната терапия. В края на този път тя вече била омъжена, станала майка и успешно преодоляла рака на гърдата.

„Тази история е един от най-вдъхновяващите примери не само за преодоляване на болестта, но и за поемане на контрол над бъдещето и волята да продължиш напред. Истории като тази ми напомнят защо избрах тази професия“, коментира проф. Джихан Урас.

По-добри резултати при метастатичен рак на гърдата

В миналото диагнозата метастатичен рак на гърдата означаваше много ниски шансове за оцеляване. Днес обаче, благодарение на напредъка в химиотерапията, таргетните терапии и имунотерапията, резултатите се подобряват значително. Проф. Джихан Урас разказва за друг случай: „Днес оперирах пациентка, диагностицирана с метастатичен рак на гърдата преди три години в нашата клиника. Тя бе преминала през химиотерапия и хормонална терапия. Когато преоценихме състоянието ѝ, всичко изглеждаше много добре. Бяха останали съвсем малки тумори в гърдата и подмишницата, които премахнахме. В миналото операция при такива пациенти беше невъзможна. Но днес всичко се променя към по-добро“.

