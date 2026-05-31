Центърът на Варна и Морската градина се превръщат в зона за игри днес и утре

Снимка: Булфото, архив

Централната градска част и Морската градина във Варна ще се превърнат днес и утре в пространство за игри, спорт, творчество и образователни инициативи с вход свободен за всички деца и техните семейства.

И тази година инициативата „Слез от колата, включи се в играта“ ще даде предимство на пешеходците и най-вече на децата. Пространството от Община Варна до Икономическия университет – участъци от булевардите „Сливница“ и „Княз Борис I“, ще бъде затворено за автомобили на 31 май от 10:00 до 19:00 ч., за да се превърне в зона за забавления и активности на открито.

Програмата включва десетки безплатни занимания, организирани съвместно от дирекциите „Образование и младежки дейности“ и „Спорт“ към Община Варна, с участието на детски градини, училища, спортни клубове, културни организации и неправителствени структури.

По бул. „Сливница“ и в района около Община Варна децата ще могат да се включат в творчески работилници, рисуване, спортни игри, STEM занимания, научни демонстрации, арт базари и образователни инициативи. Предвидени са още демонстрации на полицейска и противопожарна техника, анимации с клоуни, наблюдение с телескоп, ретро игри и активности с участието на спортни клубове.

Детският празник ще се пренесе и в Морската градина. В района на „Кривото“ дърво ще има демонстрации по ръгби, фехтовка, таекуондо и спортни танци.

В пространството под Пантеона ще се състои двудневният фестивал „Талантите на Варна“, организиран от дирекция „Култура и духовно развитие“. На сцената ще се изявят десетки детски вокални, танцови и театрални формации от Варна.

Специално за празника на 31 май и 1 юни всички деца ще имат безплатен достъп до интерактивните изложби „Живи динозаври“ и „Гигантски насекоми“, разположени в района до Пантеона, които предлагат образователни и развлекателни преживявания за деца и семейства, включително фигури на динозаври в реални размери и впечатляващи модели на гигантски насекоми. Изложбите ще останат отворени през целия летен сезон, всеки понеделник от 10:00 до 16:00 ч. достъпът за деца и родители ще бъде свободен.

Празничната програма за Деня на детето включва и редица спортни инициативи в различни точки на града – плувни фестивали, ученически турнири по волейбол, баскетбол, хандбал и лека атлетика и дни на отворените врати в две спортни бази.

Пълната програма на събитията е публикувана на сайта на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!