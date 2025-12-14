Центърът по трансфузионна хематология в Плевен, обслужващ 5 области, спешно търси кръв

Булфото

Центъра по трансфузионна хематология в Плевен има остра необходимост от кръв. Недостигът тревожи екипа заради големия брой почивни дни през декември и заради факта, че плевенският кръвен център обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновка, Габровска и Ловешка област.



Дарете кръв, помогнете на тези, които имат нужда в болниците, за едно спокойно прекарване на празниците. Този апел отправи д-р Василина Василева, началник на отдел "Кръводаряване" в Районния център за трансфузионна хематология или Кръвна банка, като е популярен:

"Сега нас ни чакат едни 10 дни, в които ние няма да имаме никакъв приток на кръв. Положението е изключително притеснително и моля помощ от хората да дарят кръв, за да са ни спокойни почивните дни и да може хората, които са с хронични състояния, които очакват пак по празниците нещо да им се наложи да се прелее. Здравето е най-важно. Който иска да дарява, без значение каква му е кръвната група, да заповяда. Къде може да се дари? Районният център по трансфузионна хематология, или както го знаем "Кръвна банка", се намира в двора на Медицинския университет на булевард "Русе" 36 - от понеделник до петък сутрин от 08.00 до 18.30 часа вечер. Ние имаме нужда, много остра нужда, и ви молим не за нас, а за хората", предаде БНР.

