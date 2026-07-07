Центърът за домашни грижи във Варна отбеляза 20-годишнината си

Снимка: Община Варна

Две десетилетия професионална подкрепа, човешко отношение и всеотдайност към възрастните хора и хората с увреждания отбеляза Центърът за домашни грижи към Българския Червен кръст - Варна. По повод 20-годишнината на услугата се проведе тържествено събитие под надслов „Грижата има лице“, на което бяха отличени хората и институциите, допринесли за развитието ѝ през годините. Мотото на юбилея постави акцент върху най-ценния ресурс на услугата - хората, които всеки ден с професионализъм, внимание и съпричастност носят спокойствие, сигурност и подкрепа в домовете на своите потребители, съобщават от общината в морската столица.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът на Варна Снежана Апостолова, директорът на дирекция „Социални дейности“ Изабела Иванова, директорът на дирекция „Здравеопазване“ д-р Анастасия Георгиева, председателят на Областния съвет на БЧК - Варна Петър Радушев, управителят на Център „Домашни грижи“ Димитър Ставрев, заместник-генералният директор на БЧК и ръководител на направление „Социално-оперативни дейности“ д-р Надежда Тодоровска, потребители на услугата, представители на социални услуги и партньорски организации.

Заместник-кметът Снежана Апостолова поднесе поздравителен адрес от името на кмета на Варна и благодари на екипа за отдадеността и професионализма.

Вашата работа е незаменима. Благодаря ви за усилията, които полагате всеки ден, за да осигурявате сигурност, спокойствие и достойни грижи на хората, които най-много се нуждаят от тях. Радвам се, че сме на прага на реализирането на услугата „Телекеър“, която ще надгради възможностите за подкрепа и ще осигури още по-съвременна грижа за потребителите, каза Апостолова.

Центърът за домашни грижи е създаден през 2006 г. с капацитет от 65 служители, а от 2008 г. функционира като държавно делегирана дейност. През изминалите 20 години услугата непрекъснато се развива, разширява своя капацитет и обхват, и се утвърждава като един от основните доставчици на здравно-социални грижи в общността. През годините центърът реализира и редица инициативи, насочени към доброволчеството и активното участие на младите хора.

Центърът предоставя комплекс от здравни и социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в нетрудоспособна възраст. Екипът му включва квалифицирани медицински сестри, социални работници и домашни помощници с дългогодишен опит, които ежедневно оказват подкрепа в домашна среда, съдействат за запазване на самостоятелността на потребителите и подобряват качеството им на живот. За двадесетте години от създаването си услугата е достигнала до 1834 потребители, превръщайки се в пример за устойчив модел на грижа, основан на професионализъм, доверие и човечност.

В края на церемонията бяха връчени плакети в знак на признателност към институции, партньори и личности с принос за развитието на услугата през изминалите две десетилетия. Сред отличените беше и Община Варна за дългогодишната ѝ подкрепа и партньорство в предоставянето и развитието на домашните здравно-социални грижи.

Редактор "Екип на Петел",

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