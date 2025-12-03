Централен район във Варна без вода до обяд в четвъртък

снимка: Булфото

Аварият тази нощ остави централен квартал във Варна без вода.

Това съобщават от ВиК.

Поради авария без вода от 23:00ч. до около 12:00ч. на 04.12.25г./четвъртък/ ще бъдат абонатите в квартал "Христо Ботев" заключени между: ул."Тодор Влайков", бул."Христо Ботев", ул."Девня" и фабрика "Христо Ботев".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!