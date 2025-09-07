Централен район във Варна без вода в неделя
07.09.2025 / 09:10
снимка: Булфото
Един район във Варна ще е без вода днес.
Това съобщават от ВиК.
На сухо от 9.00ч. до около 15.00ч. ще е част от Приморски парк.
