Централна автобусна спирка в Бургас вече има дефибрилатор

Кадър БНТ

Оборудваха централна автобусна спирка в Бургас - на бул. "Стефан Стамболов" с дефибрилатор за спешни случаи. Животоспасяващото устройство може да бъде използвано при внезапен сърдечен арест и други критични ситуации. Как работи апаратът и кой може да го използва?

Дефибрилаторът е дарение от "Ротари клуб" Бургас-Приморие.

Автоматичният дефибрилатор има своите предимства, включително и когато с него работят хора без медицинско образование и така пациентът да дочака пристигането на екип на Спешна помощ.

"Когато видим, че пациентът съответно пострадалия е в безсъзнание, няма дишане и няма пулс, веднага трябва да пристъпим към тези действия с дефибрилатора. Изключително важно е да кажем, че той е абсолютно безопасен. Включва се само тогава, когато отчете липсата на сърдечен ритъм, т.е. няма как да навреди. Следваме простите инструкции, които са и нарисувани на дефибрилатора, има и табло по първа долекарска помощ, както ще има една допълнителна табелка, която обяснява с четири стъпки какво се прави", каза за БНТ д-р Светослав Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас.

За момента дефибрилаторът е заключен.

"Този дефибрилатор към момента е с ключ, тъй като не са инсталирани допълнителните мерки по неговата сигурност и безопасност. На следващия етап предстои да бъде поставен GPS в самото устройство, както и тук отгоре имаме постоянно видеонаблюдение, за да осигурим сигурността и безопасността на устройството, както и неговата правилна работа през цялото време", заяви Даниел Борисов, директор на Дирекция “Здравеопазване, превенция и социални дейности” към Община Бургас.

Предстои поставянето на още подобни устройства в Бургас. Дефибрилаторите са още по-важни заради предстоящия летен сезон.

