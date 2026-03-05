Централната банка на Швеция: Пригответе си пари в брой в случай на война

Пиксабей

Централната банка на Швеция отправи призив към гражданите на страната да държат у дома си резерв от налични пари, достатъчен за една седмица.

Препоръчителната сума е 1000 шведски крони (около 110 долара) на човек, за да може при война, кибератака или друга криза населението да си осигури храна, лекарства и стоки от първа необходимост, съобщи американската медия "Блумбърг".

Освен парите в брой, на шведите се препоръчва да разполагат с карти от няколко различни банки и да използват местната услуга за онлайн плащания Swish. От централната банка обясняват, че наличието на разнообразни методи за разплащане намалява риска хората да останат без възможност да извършват трансакции при временни сривове във финансовата система.

Платежната система на Швеция се счита за уязвима поради високата степен на дигитализация, като едва 10% от всички плащания се извършват в брой.

По-рано правителството разпространи сред жителите на страната специални брошури с препоръки за подготовка при извънредни ситуации. В тях се съветваше да се подготвят запаси от питейна вода и се обясняваше как да се получава информация по време на прекъсване на електрозахранването.

Според "Блумбърг" шведските власти подготвят обществото за възможните последици от война или кибератака на фона на нарастващото напрежение в сферата на сигурността в Европа. Сред потенциалните заплахи се споменават Русия и Иран.

На 25 февруари в Швеция беше открит и неутрализиран безпилотен летателен апарат. По данни на медия от скандинавската държава дронът се е намирал на 10 км от пристанището в Малмьо, където е бил акостирал френският самолетоносач „Шарл де Гол“.

Министерството на отбраната на Швеция заяви, че безпилотният апарат „вероятно е пристигнал от Русия“. На свой ред прессекретарят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков определи твърденията като абсурдни и отбеляза, че връзката на дрона с Русия се обяснява единствено с факта, че наблизо е имало руски кораб.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!