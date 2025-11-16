Централни райони във Варна с проблем с тока в неделя

снимка: Булфото

На 16.11.2025 г. В периода 8:00 ч. до 15:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

гр. Варна – карето около бул. Ян Хуняди , бул. Сливница , бул. Република и бул. Вл. Варненчик; кв. Младост – бл.103, бл. 104 , бл. 107, бл. 108, пазар Панелчето, Медицински комплекс Младост.

