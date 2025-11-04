Цеца Величкович за българското знаме: Срамота. Пея от 40 години! Никога не ми се е случвало такова нещо

Булфото

Преди няколко дни сръбската фолк звезда Цеца Величкович изнесе концерт във Велес, Северна Македония, пред около 5000 фенове в спортната зала "Гемиджи". В един момент обаче някой от публиката ѝ подаде българско знаме, а певицата се загърна с него, без да подозира, че ще предизвика скандал. Този жест заформи разнопосочни реакции от публиката - докато някои аплодираха бурно, други бяха смаяни от това действие и както първоначално съобщиха местните медии, певицата беше принудена да напусне сцената поради шумни протести. Малко по-късно обаче, след като остави знамето, Цеца продължи концерта, предаде Актуално.

Само преди ден, отивайки на записа на предаването "Звезда Гранда", сръбската звезда беше посрещната от журналисти пред студиото, съобщава изданието "Mondo". Въпреки че в началото се усмихваше, настроението ѝ бързо се промени, след като журналисти я помолиха да коментира събитията във Велес.

Коментар на Цеца Величкович за българското знаме

"Вие журналисти ли сте? Защо не разследвахте", отвърна яростно певицата, а след това ядосано добави: "Разпространяваха се лъжи, че концертът ми е бил прекъснат и че съм била принудена да сляза от сцената! Вярно ли е това? Пях над два часа и половина... Искам да кажа, правя чест на изключенията, но има и такива, които разпространяват глупости", продължи Цеца.

"Да, тази ситуация се случи, аз вече направих изявление по тази тема и тя е приключена. Има и по-лоши неща, за които не сте притеснявали колегите ми", отговори яростно Цеца. "Пея от 40 години. Никога през живота си не съм имала провокативно изказване, не нещо друго, държите се като фенове, това е срамота!", заключи накрая певицата.

