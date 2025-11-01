Цеца каза защо е развяла българското знаме в Македония

Кадър Нова

Голямата балканска звезда Светлана Цеца Величкович-Ражнатович изнесе концерт в петък вечерта в препълнена спортна зала във Велес, Северна Македония.

В един момент Цеца се уви в българското знаме, което предизвика бурни освирквания в залата и спорове в социалните мрежи.

Тя направи първия си коментар по темата пред сръбския „Блиц“, пише Блиц.

„Не е странно, че винаги с радост приемам всяко знаме от моята публика, защото това е моята публика, моят народ, моите хора. Обединени сме от любовта към песента, независимо откъде идва човек.

Съжалявам, ако този акт е наранил някого - наистина не е било моето намерение, особено да не наранявам или обиждам домакините. Вярвам, че знаете това. Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любовта и спомените, които създадохме заедно. Имахме концерт“, заяви тя.

„Реакциите се случиха в залата, между публиката ми и мен. Знаем как си прекарахме добре - кое беше добро и кое не беше толкова добро в концерта, който продължи два часа. Това е най-важното.

Няма да се занимаваме с реакциите в социалните мрежи, защото всички ние, които бяхме заедно във Велес тази вечер, знаем какво наистина се случи. Нищо и никой не може да застане между публиката ми и мен“, подчерта Цеца.

Тя добавя, че вечерта е развяла и македонското знаме.

