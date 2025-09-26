Цецо Соколов: Очаквам България да играе на финал на Световното

Редактор: Недко Петров

Легендата на родния волейбол Цецо Соколов е гледал драматичния мач на България със САЩ в залата на клуба си в Анкара. Нашите спечелиха изумителна победа с 3:2 след обрат от 0:2 и ще срещнат Чехия на полуфинала на Световното във Филипините.

Всички подкрепяхме нашите пред телевизора и през цялото време по време на тренировката след това се опитвах да разбера какъв е резултата. Бях изключително щастлив и се гордея с тези наши момчета, защото това е едно страхотно постижение. От 19 години не сме били на полуфинал, така че съм изключително щастлив. Просто страхотна работа и поздравления за целия отбор, заяви Цецо.

Много е трудно да преодолееш такава психологическа бариера, а и САЩ винаги са играли доста изчистен волейбол, изчистен от грешки. Ние обаче показахме, че сме отбор, който въобще не се отказваа и наистина се бори до края. Това не е първия път, в който го показахме. Тези момчета го показаха и в мача със Словения. Показаха, че се борят за всяка една топка, и много се радвам от всичко това, което виждам, защото това е едно страхотна израстване и само може да кажем поздравления, добави той.

Джанлоренцо Бленджини ми е бил треньор. Той е страхотен специалист и неовите отбори винаги играят модерен волейбол. Очевидно е, че нашите момчета израстват и сега е момента да оберат плодовете на своя труд. Аз очаквам да спечелим срещу Чехия и да играем на финал, каза още в „Тази сутрин“ Цветан Соколов.

