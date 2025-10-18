Циганското лято настъпва в неделя, дъжд в един град

Кадър НИМХ

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и главно в Южна България ще има валежи от дъжд. Валежите ще спират, най-късно в крайните югоизточни райони. Облачността ще се разкъса и утре ще е предимно слънчево. Преди обяд в планинските райони ще е по-често значителна и там все още ще превалява. Вятърът ще се усилва, ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 13° и 18°. В София минималната температура ще бъде около 7°, максималната – около 13°.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

