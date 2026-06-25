Цигарите поскъпват от август

Пиксабей

Цигарите поскъпват още от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия.

В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 – още 12 евроцента, предаде NOVA.

Припомняме, че в сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план-сметката за 2026 г. Освен цените на цигарите, се вдигат и тези на винетките с 30 процента. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.

Редактор "Екип на Петел",

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