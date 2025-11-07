Циклон обръща времето в България след обилни валежи до вторник

Пиксабей

Георги Рачев: Обилни валежи в понеделник, след това топло ноемврийско време

Понеделник ще започне с обилни валежи в цялата страна заради средиземноморски циклон, който се приближава към България. След този дъждовен ден обаче времето ще се промени и ще премине към необичайно топло за сезона, съобщи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на бТВ.

Атлантическият океан „праща“ топъл въздух

По думите на Рачев, поредица от циклони от Атлантическия океан създават условия за западен пренос, който носи „хубав и топъл въздух“ към Балканите. Това ще задържи температурите над нормата за ноември.

Балканите – най-топли в Европа

В момента Балканският полуостров е с най-високи максимални температури в Европа. В София през събота и неделя се очакват дневни температури около 12°C, с тенденция топлото време да се запази до другата събота.

Очаква ли се нов циклон?

Климатологът предупреди, че вероятността времето да остане необичайно топло е висока поне до края на следващата седмица. Възможно е нов средиземноморски циклон да достигне България, но прогнозите все още се уточняват.

Черноморието с меко време и леки валежи

По крайбрежието температурите също ще са над обичайните за сезона, като се очакват само леки, краткотрайни превалявания.

