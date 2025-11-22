Циклон от Италия нахлува челно в България

Кадър Метео Балканс

Днес нашата страна ще попада в челната част на средиземноморски циклон, разположен над Италия, пише Метео Балканс. Голяма част от Балканите ще бъдат в югозападен пренос и температурите ще се задържат високи, а по същото време в Хърватия, планинските райони на Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Косово и Босна и Херцеговина се очакват валежи от сняг, дъжд и леден дъжд. Очакваната снежна покривка ще бъде между 10 и 25 см и ще зависи силно от надморската височина. Ако пътувате натам, имайте предвид, че са възможни поледици.

Над нашата страна вятърът ще е от югозапад и временно ще се усилва северно от планините; на места ще има и мъгли. Към края на деня над Западна България се очакват валежи и гръмотевици.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!