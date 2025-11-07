Цирк в парламента: Йордан Цонев: Не наричайте „Възраждане“ руска партия – тя не е руска партия, а прокремълска - на сегашния режим!

Кадър Фб

"Има резерви от горива. Правителството има план, няма да допусне срив, ще има работа за хората."

Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново Начало Йордан Цонев по време на дебатите в пленарна зала по закона за особения управител на „Лукойл“. С този акт управляващото мнозинство цели да гарантира приложението на американските санкции върху руската компания, предаде Блиц

"Отговорността дали ще има горива не е на опозицията, а на правителството и управляващото мнозинство. То знае, че криза с горивата помита кабинета. Затова са предприети всички мерки и се носи отговорността", категоричен бе Цонев.

Той разкритикува дебата, че "не прави изключение от много дебати – не е по същество" и обясни какво налага такова законодателство.

"Кризата е вследствие на санкции, които американското правителство наложи на две руски компании. Санкциите не са нещо, което някой иска, но войната е нещо, което никой не иска. Според нашата религия войната е пределно зло, триумф на дявола над бога и човека", каза Цонев.

Той отправи риторичен въпрос в контекста на оправданията за войната в Украйна:

„Харесва ли ви на 300-400 мили от нашата граница да има война? Защо тази война не спира? Ако съседна Македония не зачита правата на българите, трябва ли да има война – не, разбира се, никога не трябва да се прави подобно нещо. Сходен е случаят и с тази война в Украйна. Някой застрашавал рускоезичното население, война ли трябва да има?! Категорично не“.

Цонев подчерта, че санкциите целят да спрат войната и България е направила своя геополитически избор като член на НАТО и ЕС. "Ние следваме общата политика, която водят тези два съюза", добави той.

Зам.-председателят на ДПС коментира и миналото: "От първия ден на войната имаме проблем с тази руска компания. Ако „Нефтохим“ бе продаден по-далновидно, сега нямаше да имаме този проблем. Но се е случило и сега трябва да търсим решение".

Той определи закона за особения управител като "извънредно законодателство", което се прави при извънредни ситуации за защита на националния интерес.

"От това е недопустимо да се вадят политически дивиденти", заяви още Цонев, след което се обърна директно към "Възраждане":

„Не наричайте „Възраждане“ руска партия – тя не е руска партия, а прокремълска - на сегашния режим!“